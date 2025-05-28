Рене Рэпп: как аллитерация в имени привела её к успеху

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Рене Рэпп, звезда мюзикла "Дрянные девчонки" и восходящая поп-дива, в подкасте Эми Полер "Good Hang" призналась: её карьера была "запрограммирована" с рождения.

Фото: commons.wikimedia.org by EvaSei6, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рене Рэпп

Мама Денис специально выбрала имя с аллитерацией (Reneé Rapp), чтобы дочь могла стать знаменитостью.

"Это звучало нагло, но теперь я обожаю её расчёт!" — заявила 25-летняя артистка.

Родители Рене, особенно отец Чарльз с музыкальным слухом, строго оценивали её вокал с детства: "Ты можешь лучше!" — повторял он после каждого выступления.

Жёсткая школа помогла: дебют на Бродвее в роли Регины Джордж, саундтреки к фильмам, альбомы Snow Angel (2023) и грядущий Bite Me (1 августа) — всё это подтвердило "предсказание" матери.

Интересно, что за день до выхода подкаста Ренеэ триумфально исполнила новую песню "Leave Me Alone" на American Music Awards (2025).

Уточнения

Рене Джейн Рэпп (англ. Reneé Jane Rapp, род. 10 января 2000) — американская певица, автор песен и актриса.



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