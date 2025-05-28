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Вода вместо еды: жена Цекало удивила подписчиков пустым холодильником

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дарина Эрвин вновь удивила подписчиков откровенными деталями быта.

Дарина Эрвин
Фото: instagram by личный аккаунт Дарина Эрвин в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дарина Эрвин

В соцсетях она выложила фото холодильника, где кроме десятков бутылок с водой нет ни одного продукта.

"Вот мой холодильник, когда я одна", — подписала кадр блогерша.

Реакция аудитории разделилась: одни восхитились дисциплиной ("Настоящая бизнес-леди!"), другие забили тревогу: "Где витамины?". Сама Дарина пояснила, что предпочитает питаться в ресторанах или заказывать еду.

Это не первый раз, когда Эрвин демонстрирует минимализм. Ранее она показывала почти пустую косметичку и капсульный гардероб, заявляя: "Излишества мешают сосредоточиться на главном".

Напомним, Дарина Эрвин стала четвёртой супругой продюсера Александра Цекало. Вместе они проживают в США.

Уточнения

Алекса́ндр Евге́ньевич Цека́ло (укр. Олександр Євгенович Цекало; род. 22 марта 1961, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский и российский шоумен, телеведущий, актёр, певец, режиссёр, сценарист и продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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