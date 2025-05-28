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Я русский: Павел Дуров ответил на жёсткие обвинения

0:52
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, на конференции по правам человека в Осло ответил на обвинения в зависимости от государственных структур.

Павел Валерьевич Дуров
Фото: Flickr by TechCrunch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Павел Валерьевич Дуров

Как сообщает портал "Код Дурова", бизнесмен признался, что его оскорбляют слова, будто он является чьим-то "активом".

"Я русский. И скорее умру, чем стану чьим-то инструментом", — заявил предприниматель, подчеркнув, что Telegram не контролируется ни одной страной.

Дуров акцентировал роль платформы в защите свободы слова и подчеркнул, что никакая другая соцсеть не вложила столько сил, чтобы отстаивать права пользователей в Восточной Европе.

Он назвал обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами манипуляцией: критики, по его мнению, искажают саму идею свободы, игнорируя факты.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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