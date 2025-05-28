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Драматический провал: участник шоу Кто хочет стать миллионером? поставил рекорд поражения

1:28
Шоу-бизнес » Зарубежный

Николас Беннетт, участник шоу "Кто хочет стать миллионером?" с Джереми Кларксоном, вошёл в историю программы, поставив антирекорд потери — 375 000 фунтов.

Телевизионная студия "Кто хочет стать миллионером?"
Фото: commons.wikimedia.org by Idea SV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Телевизионная студия "Кто хочет стать миллионером?"

Пройдя уверенно до финального вопроса, он закрепил 125 000 фунтов, но решил рискнуть ради 1 млн фунтов.

Вопрос звучал так: "Какое из этих слов, придуманных известными писателями, происходит из сказки о трёх принцах?" Варианты: A) Пандемониум, B) Серендипность, C) Утопия, D) Яху.

Беннетт использовал две подсказки: спросил Кларксона ("Не знаю") и позвонил другу, но оба не помогли. Уверенный, что "Яху" (из "Путешествий Гулливера" Свифта) — верный ответ, он ошибся.

Правильный вариант — "Серендипность", созданный Горацием Уолполом по мотивам сказки "Три принца Серендипа". Зал ахнул, когда Кларксон объявил провал. Николас сохранил 125 000 фунтов, но потерял шанс на 500 000 фунтов.

"Я бы рыдал на полу", — признал ведущий.

Этот случай — один из самых драматичных за 26 лет шоу. С 1998 года лишь 7 человек выиграли джек-пот. После ухода Криса Тарранта в 2014-м проект возродили с Кларксоном, но такие потери остаются редкостью. 

Уточнения

«Кто хо́чет стать миллионе́ром?» — телеигра, аналог оригинальной английской телевикторины «Who Wants to Be a Millionaire?», с 1999 по 2022 год производившаяся по одноимённой франшизе у компании «Sony Pictures Entertainment». 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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