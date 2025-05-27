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Владимир Познер вышел в свет после затворничества ради юбилейного фестиваля в Третьяковке

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Владимир Познер, известный своим стремлением к уединению, сделал исключение для юбилейного X Международного фестиваля камерной музыки Vivarte.

Владимир Познер
Фото: commons.wikimedia.org by Augustas Didžgalvis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владимир Познер

Открытие события, объединяющего живопись и музыку, прошло в Третьяковской галерее — журналист появился в элегантном голубом костюме, позируя на фоне знаменитого "Демона" Михаила Врубеля.

Фестиваль, девиз которого созвучен итальянскому "Viva l'arte!", в этом году продлится до 1 июня. Каждый концертный вечер дополнен выставочными проектами, превращая музейные залы в пространство диалога искусств.

"Это не просто музыка — это погружение в эпохи через звук и визуал", — отметили организаторы.

В конце марта Владимир Познер прокомментировал инициативу запретить в России показ турецких сериалов.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович По́знер (имя при рождении — Влади́мир Жера́льд Дми́трий Дюбуа́-Нибуайе́ (фр. Vladimir Gérald Dimitri Dubois-Niboyet); род. 1 апреля 1934, Париж) — советский, российский и американский пропагандист, журналист, телеведущий и радиоведущий, писатель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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