Раймонд Паулс признался, что дружба — не в его характере

Маэстро Раймонд Паулс рассказал о своём характере, не способном на близкую дружбу.
В январе 2026 года советскому и латвийскому композитору Раймонду Паулсу исполнится 90 лет.
Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России.
Известный музыкант уверен, что стремление сторониться людей ему передалось от его родительницы. Мама звезды была нелюдимой женщиной, и талантливый сын перенял у неё это качество.
"Подруг у меня нет, я так или иначе всегда один. Моя мама держалась от всех в стороне, и я тоже. Просто дружба не в моём характере", — цитирует слова маэстро argumenti.ru.
Паулс отметил, что всё же есть некоторые люди, которых он считает близкими. Он объяснил, что привязанность к ограниченному кругу лиц ему приятна.
О́яр-Ра́ймонд Волдема́рович Па́улс (латыш. Ojārs Raimonds Pauls; род. 12 января 1936, Рига) — советский и латвийский композитор, дирижёр, пианист; народный артист СССР (1985). Лауреат премии Ленинского комсомола (1981).
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