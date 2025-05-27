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Раймонд Паулс признался, что дружба — не в его характере

0:57
Шоу-бизнес

Маэстро Раймонд Паулс рассказал о своём характере, не способном на близкую дружбу.

Музыкант Раймонд Паулс
Фото: ВК-аккаунт Раймонда Паулса is licensed under public doman
Музыкант Раймонд Паулс

В январе 2026 года советскому и латвийскому композитору Раймонду Паулсу исполнится 90 лет.

Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России.

Известный музыкант уверен, что стремление сторониться людей ему передалось от его родительницы. Мама звезды была нелюдимой женщиной, и талантливый сын перенял у неё это качество.

"Подруг у меня нет, я так или иначе всегда один. Моя мама держалась от всех в стороне, и я тоже. Просто дружба не в моём характере", — цитирует слова маэстро argumenti.ru.

Паулс отметил, что всё же есть некоторые люди, которых он считает близкими. Он объяснил, что привязанность к ограниченному кругу лиц ему приятна.

Уточнения

О́яр-Ра́ймонд Волдема́рович Па́улс (латыш. Ojārs Raimonds Pauls; род. 12 января 1936, Рига) — советский и латвийский композитор, дирижёр, пианист; народный артист СССР (1985). Лауреат премии Ленинского комсомола (1981).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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