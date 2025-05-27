Настя Ивлеева объяснила, при каких условиях помирится с Киркорвым

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева наглядно показала, как должно выглядеть её примирение с Филиппом Киркоровым.

Фото: ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under Public domain Блогер Настя Ивлеева

Настя Ивлеева показала, при каких обстоятельствах помирится с Филиппом Киркоровым.

Настя Ивлеева в своём обновлённом Telegram-канале "Настежь" разместила кадры, на которых некого мужчину принудительно ведут под руки, а он яростно сопротивляется.

"В Канаде нового спикера палаты общин ведут к его креслу председателя, или главный админ идёт мириться с Киркоровым", — написала под видео блогер.

Между Ивлеевой и Киркоровым разразился публичный скандал. Король российской эстрады заявил, что блогер его подставила, пригласив на "голую вечеринку".

Ранее сообщалось, что у Насти Ивлеевой реализовались два самых больших её страха, о которых она говорила в старом интервью.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.