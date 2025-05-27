Маньяк: Дану Борисову шокировало отношение Сердюкова к Бородиной

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова посоветовала Ксении Бородиной хорошо подумать, прежде чем выходить замуж за Николая Сердюкова.

Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Дану Борисову поразило то, как Николай Сердюков ведёт себя с Ксенией Бородиной. Она уверена, что звезде "Дома-2" стоит отменить свадьбу с избранником.

Ранее Ксения Бородина заверила, что Сердюков добрый человек, хоть и эмоциональный.

Поведение Сердюкова ей показалось агрессивным.

"Я вообще не понимаю, чем Ксения думала, когда выбирала себе такого мужика. Это отморозок самый настоящий, абьюзер. Странно, что он её не зарезал до сих пор, этот маньяк", — цитирует слова Борисовой "Общественная Служба Новостей".

Дане не понравилось то, как Сердюков обругал Ксению непечатными выражениями на проекте "Сокровища императора".

Борисова предположила, что Бородина не разбирается в мужчинах.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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