Мария Погребняк разорвала привычную жизнь: как за пять часов она разрушила дом ради детей

Мария Погребняк решила сделать ремонт в квартире и приступила к делу весьма решительно. Она за несколько часов превратила её в абсолютно пустое пространство и шокировала этим сыновей, которых не предупредила о своих планах, хотя, по её словам, именно ради них решилась не эти перемены.
"Дети в шоке! Они не узнали квартиру… Мама её разрушила за 5 часов. Вчера я решила, что детям нужна новая квартира. Зимой мы обсуждали с командой ремонт, даже сделали дизайн одной комнаты, но потом отложили. А вчера я решила, что надо приступать", — поделилась Мария в соцсетях.
Она показала, в какой ужас пришёл старший сын. Он в растерянности и недоумении спрашивал, куда всё делось, и ответ матери не заставил себя ждать.
"Я решила сделать ремонт, полностью. Всё переклеить, всё переделать. Уже с дизайнером связалась, она сделала визуализацию. И у нас будет абсолютно новая квартира!" — ответила сыну Мария, добавив, что полностью изменит его спальню и снесёт одну из стен.
Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
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