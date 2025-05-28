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Микрошорты и панк-бунт: дочь Агутина и Варум зажгла на сцене США в дерзком образе

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Елизавета-Мария Варум-Агутина, дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум, вновь доказала, что идёт своим путём в музыке.

Леонид Агутин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Агутин

26-летняя основательница рок-группы Bruvvy выступила в США с треком Kevin, облачившись в серебряные микрошорты и обтягивающий белый топ без нижнего белья. Её образ в стиле панк-бунтарки вызвал ажиотаж: фанаты в соцсетях шутят, что "яблоко от яблони упало в другую вселенную".

Родители Елизаветы, чей брак считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе, пока не прокомментировали выходку дочери. Напомним, Агутин и Варум поженились в 2000 году после романтичной свадьбы в Венеции.

Сама Елизавета-Мария редко упоминает семью в интервью, делая акцент на музыке.

Недавно Леонид Агутин поделился воспоминаниями, как их с Анжеликой Варум выгнали из ресторана в день их свадьбы.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений. 

Анжели́ка Вару́м (настоящее имя — Мари́я Ю́рьевна Вару́м; род. 26 мая 1969, Львов) — советская и российская эстрадная певица, актриса, автор песен, заслуженная артистка РФ (2011). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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