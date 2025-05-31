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Новая любовь Славы: фанаты уверены, что расставшаяся с Данилицким певица помолвлена с другим мужчиной

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Шоу-бизнес

Недавно певица Слава рассталась с гражданским мужем Анатолием Данилицким, и на этот раз, видимо, это уже серьёзно. Слава заявляла, что находится в активном поиске нового мужчины и заинтриговала фанатов новой фотографией в личном блоге.

Слава
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слава

На фото видна правая рука Славы, испачканная белилами из-за ремонта, а на безымянный палец певицы надето дорогое кольцо. Подписчики тут же решили, что Слава уже помолвлена с новым таинственным возлюбленным.

Исполнительница не стала отвечать на комментарии с догадками пользователей, но и спорить с ними она тоже не стала, что наводит на мысль о том, что она косвенно подтвердила свою предстоящую свадьбу.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастаси́я Влади́мировна Слане́вская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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