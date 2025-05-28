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42 дня без вестей: Катя Лель в тревоге за пропавшего во Франции бывшего мужа

0:47
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Катя Лель, выступая на премьере циркового шоу "Сны Пушкина" в Москве, раскрыла тревожные подробности о пропаже бывшего мужа Игоря Кузнецова.

Катя Лель
Фото: Telegram-канал Кати Лель is licensed under public domain
Катя Лель

Пара, прожившая в браке 15 лет и воспитавшая дочь, рассталась, но сейчас певица глубоко обеспокоена: Кузнецов исчез 42 дня назад, и его местонахождение неизвестно.

"Родные ездили во Францию на поиски, но вернулись ни с чем. Мы все в отчаянии", — цитирует Лель Super.ru.

Мать Игоря и его первая супруга лично отправились в Европу, однако их усилия не дали результатов. На вопрос о возможных причинах исчезновения Катя ответила: "Это невероятно. У нас нет даже версий".

Изначально в СМИ появилась версия о том, что бизнесмен мог утонуть, однако его друг Игорь Ламинский в беседе с НТВ отверг предположение о трагедии в море.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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