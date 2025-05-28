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Торт вместо роскоши: Орбакайте отметила 54-летие в Таллине без Пугачёвой и сыновей

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Кристина Орбакайте провела 54-й день рождения в Таллине, сменив привычную московскую роскошь на камерный формат.

Кристина Орбакайте
Фото: Telegram-канал Кристины Орбакайте is licensed under public domain
Кристина Орбакайте

После концерта певица пригласила коллектив в простой ресторан, где официанты подали трёхъярусный красный торт.

"Было вкусно и весело! Спасибо, Таллин, за гостеприимство", — написала дочь Аллы Пугачёвой в соцсетях, опубликовав фото в чёрном вечернем платье.

Поклонники заметили разительный контраст с прошлыми годами: раньше Орбакайте устраивала пышные вечеринки с участием звёзд. После переезда в США от былого размаха не осталось следа.

На празднике присутствовал лишь муж Михаил Земцов — Пугачёва ограничилась поздравлением в соцсетях с Кипра, а старшие сыновья Никита Пресняков и Дени Байсаров проигнорировали событие. При этом Никита в это время отдыхал в Испании.

"Раньше её дни рождения гремели на всю Москву, а теперь — скромный ужин в чужой стране. Жаль, что даже родные не поддержали", — комментируют пользователи.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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