Торт вместо роскоши: Орбакайте отметила 54-летие в Таллине без Пугачёвой и сыновей

Кристина Орбакайте провела 54-й день рождения в Таллине, сменив привычную московскую роскошь на камерный формат.
После концерта певица пригласила коллектив в простой ресторан, где официанты подали трёхъярусный красный торт.
"Было вкусно и весело! Спасибо, Таллин, за гостеприимство", — написала дочь Аллы Пугачёвой в соцсетях, опубликовав фото в чёрном вечернем платье.
Поклонники заметили разительный контраст с прошлыми годами: раньше Орбакайте устраивала пышные вечеринки с участием звёзд. После переезда в США от былого размаха не осталось следа.
На празднике присутствовал лишь муж Михаил Земцов — Пугачёва ограничилась поздравлением в соцсетях с Кипра, а старшие сыновья Никита Пресняков и Дени Байсаров проигнорировали событие. При этом Никита в это время отдыхал в Испании.
"Раньше её дни рождения гремели на всю Москву, а теперь — скромный ужин в чужой стране. Жаль, что даже родные не поддержали", — комментируют пользователи.
Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).
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