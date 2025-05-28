Вредители вылетят пробкой: Поплавская ёрничает над артистами, вернувшимися в Россию ради денег

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Яна Поплавская в своём Telegram-канале устроила разнос журналистке Юлии Витязевой, защищающей певца и юмориста Александра Ревву, покинувшего Россию, но вернувшегося "ради денег".

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яна Поплавская

Актриса, звезда фильма "Красная Шапочка", обвинила артиста Александра Ревву (Пирожкова) в предательстве.

"Он отвернулся от Донецка, родного отца и даже матери! А его "чёрный квадрат" — прямая дискредитация армии", - напомнила она.

Поплавская возмутилась оправданиям Витязевой и задалась вопросом, как можно защищать тех, кто сбежал в Испанию, а теперь учит россиян любить Родину.

Актриса напомнила, что Ревва, получивший гражданство РФ, рискует его лишиться: "Приспособленцы, прикинувшиеся россиянами, вылетят отсюда пробкой. Мы, оставшиеся, — настоящие патриоты".

Звезда высмеяла "лживую любовь" вернувшихся знаменитостей. Она отметила, что выглядит смешно, когда те, кто бросил страну, учат жить.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.



Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк), также известный как Арту́р Пирожко́в, — российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец.



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