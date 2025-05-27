Моя надежда и гордость: вдова Михаила Круга поздравила сына с 23-летием

Вдова знаменитого шансонье Михаила Круга Ирина Круг обратилась к сыну в день его рождения.
Ирина Круг опубликовала в социальный сетях фото, на котором держит совсем ещё маленького наследника на руках.
"С днём рождения, сын! Ты моя надежда и гордость! Счастье, радость и любовь", — написала певица под фото.
Она призвала Александра Круга, которому исполнилось 23 года, быть сильным, смелым и рассудительным.
Сам Александр Круг поблагодарил маму, которая, по его словам, внесла огромный вклад в развитие его личности. Он пообещал близким людям никогда их не подводить.
Молодой человек отлично исполняет песни знаменитого отца. Александр завоевал любовь публики, участвуя в проекте "Фабрика звёзд".
Михаи́л Влади́мирович Круг (настоящая фамилия Воробьёв; 7 апреля 1962, Калинин, СССР — 1 июля 2002, Тверь, Россия) — советский и российский певец, поэт, композитор, автор-исполнитель. Являлся автором и исполнителем песен в жанре «русский шансон», один из самых популярных представителей данного жанра.
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