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Предатель и пенсионер: Бородин потребовал лишить Макаревича звания народного артиста

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК), в своём Telegram-канале жёстко высказался о лидере группы "Машина времени" Андрее Макаревиче*, признанном Минюстом РФ иностранным агентом.

Андрей Макаревич
Фото: commons.wikimedia.org by government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Андрей Макаревич

Он честно признался, что считает уехавшего из России артиста предателем.

"Макаревич — предатель России. Как он вообще носит звание народного артиста, полученное в 1999-м?" — заявил Бородин, обращаясь к музыканту.

Общественник подчеркнул, что певец, покинувший страну, продолжает получать российскую пенсию: "Тебе не стыдно? Ты читаешь мои посты, иногда даже отвечаешь — объясни, как совмещаешь статус "народного" с предательством?".

Ранее Макаревич неоднократно критиковал действия властей РФ, что стало основанием для включения его в список иноагентов.

Многие подписчики поддержали Бородина, назвав музыканта "символом лицемерия".

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

Андре́й Вади́мович Макаре́вич (род. 11 декабря 1953, Москва) — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, писатель, бард, композитор, художник, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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