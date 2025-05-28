Белла Хадид против возвращения бывших: модель ёмко ответила на провокационный вопрос

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Белла Хадид превратила презентацию своей парфюмерной линии в манифест против токсичных отношений.

Фото: commons.wikimedia.org by LOVE Magazine, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Белла Хадид

В интервью Elle UK модель столкнулась с неожиданным вопросом: "Какой аромат выбрать, чтобы вернуть бывшего?". Хадид, известная откровенностью, ответила резко: "Не миритесь с токсичными людьми! Мои духи не для манипуляций — они о самолюбии".

"В 2025 году мы не станем тратить жизнь на тех, кто нас не ценит. Забудьте о прошлом — вдыхайте будущее", — заявила супермодель.

Новая коллекция ароматов, по словам Хадид, создана для тех, кто "выбирает свободу вместо страданий".

В 2023 году стало известно, что Белла Хадид закрутила роман со своим тренером Аданом Бануэлосом. Только спустя несколько месяцев модель подтвердила отношения, опубликовав совместные кадры с мужчиной в блоге.

Уточнения

Изабе́лла Хаир Хади́д (англ. Isabella Khair Hadid; род. 9 октября 1996[…], Вашингтон) — американская супермодель палестино-голландского происхождения. Является послом и постоянным лицом модного дома Bulgari.



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