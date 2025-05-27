Поле чудес с намёком: дочь Якубовича выбрала запретный подарок к 80-летию отца

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Дочь Леонида Якубовича, Варвара, готовит сюрприз к 80-летию отца, которое он отметит 31 июля.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Леонид Якубович

В соцсетях она показала необычный аксессуар — чёрный картхолдер с загадкой в духе "Поля чудес". Вместо традиционного слова на нём зашифровано нецензурное выражение: из шести букв открыты три.

"Дарить такое папе?" — спросила Варвара у подписчиков, вызвав волну смешных комментариев.

Ирония в том, что сам юбиляр, бессменный ведущий шоу с 1991 года, запрещает семье включать программу дома. "Отец считает, что на работе хватает "чудес"", — шутят близкие.

Подарок дочери, пародирующий культовую передачу, может стать провокационным напоминанием о "трудовых буднях".

Недавно стало известно, что Леонид Якубович снимется в хорроре Валерии Гай Германики.

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).



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