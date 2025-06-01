Моё многолетнее правило: Погребняк объяснила, что помогает ей худеть

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк рассказала секреты, которые способствуют избавлению от лишнего веса.

Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк

Мария Погребняк объяснила подписчикам, сколько и когда нужно пить воды, чтобы она помогала справляться с лишними килограммами. Она уверена, что вода помогает пище идеально усваиваться.

"Моё многолетнее правило: за 20-30 минут до еды я выпиваю полтора стакана воды (можно и один, если не комфортно)", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Блогер считает, что вода заставляет желудок пробуждаться. Кроме того, вода заполняет часть желудка.

Она отметила, что после еды не пьёт воду полтора часа, так как желудочный сок должен быть концентрированным.

"А сколько же воды надо выпить за день? Вот формула: 30 мл на 1 кг веса", — объяснила звезда Интернета.

Ранее Мария Погребняк перечислила правила борьбы с лишним весом.

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