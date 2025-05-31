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Я из бедной семьи мальчик: Пригожин призвал хейтеров не завидовать ему из-за роскошной квартиры

1:09
Шоу-бизнес

На концерте в Кремле Иосиф Пригожин рассказал, что часто сталкивается с хейтом из-за роскошной квартиры. Недвижимость у Пригожина в самом деле такая, какую мало кто может себе позволить, однако продюсер уверен, что нужно быть выше любой зависти и радоваться за людей, которые смогли добиться успеха.

Иосиф Пригожин
Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иосиф Пригожин

"Многие критикуют меня за красивую квартиру. Я на неё заработал сам и купил давно. Я считаю, что надо учиться восхищаться успешными людьми и стремиться к успеху, а не завидовать и уничтожать", — приводит слова Пригожина mk.ru.

Он добавил, что сам никогда никому не завидовал, а когда достиг того, что у него сейчас есть, не стремился хвастаться этим. Кроме того, продюсер не забывает о том, что когда-то он не знал всей этой роскоши. Также он восхитился своей женой Валерией и назвал её королевой.

"Я из бедной семьи мальчик. Завоевал авторитет, уважение. Женился на принцессе, на королеве. Я живу и стараюсь жить правильно и по-настоящему", — указал Пригожин.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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