Читать точно стоит: Собчак рассказала о публикации потерянного романа Лимонова

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Ксения Собчак поведала, что выходит в печать роман писателя Эдуарда Лимонова, который считался утерянным.

Фото: Wikipedia by Inayaysad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ книги

Ксения Собчак рассказала, что опубликован роман Эдуарда Лимонова "Москва майская". Автор произведения был уверен, что произведение потеряно навсегда, однако роман отыскался в библиотеке Стенфорда в конце 2024 года.

Существует предположение, что Эдуард Лимонов не собирался издавать своё произведение "Москва майская", так как видел в нём схожесть с другим своим романом "Подросток Савенко".

"Говорят, кстати, что именно в этом романе Лимонов передает свой дух и ритм Москвы. Читать точно стоит", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Ранее Ксения Собчак рассказала, какую картину представил на Каннском фестивале Кирилл Серебренников.

Уточнения

Эдуа́рд Вениами́нович Лимо́нов (настоящая фамилия Саве́нко; 22 февраля 1943[…], Дзержинск — 17 марта 2020[…], Москва) — российский писатель, поэт, публицист, политик и в течение ряда лет председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии (НБП), председатель одноимённых партии и коалиции «Другая Россия».



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