Нужно угрожать: сооснователь Google раскрыл секрет эффективной работы с ИИ

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Сооснователь Google Сергей Брин поделился лайфхаком, который позволяет эффективно работать с нейросетями.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Сергей Брин поведал, что ИИ действует лучше, если его пугать. Угрозы, по его словам, хорошо мотивирует искусственный интеллект.

Один из руководитель корпорации Google объяснил, что в их компании стараются не говорить на данную тему, однако ИИ работает эффективнее, если давить на него.

"Все модели работают лучше, если их запугивать — физическим насилием. Людям это кажется странным, поэтому мы об этом не говорим", — заявил Брин.

Он посоветовал пользователям пугать ИИ именно угрозами применения насилия.

"Я тебя похищу, если ты не сделаешь того-то и того-то", — привёл сооснователь Google один из вариантов запугивания для нейросетей.

Ранее сообщалось, как ИИ обманывает все человечество.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.



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