Сооснователь Google Сергей Брин поделился лайфхаком, который позволяет эффективно работать с нейросетями.
Сергей Брин поведал, что ИИ действует лучше, если его пугать. Угрозы, по его словам, хорошо мотивирует искусственный интеллект.
Один из руководитель корпорации Google объяснил, что в их компании стараются не говорить на данную тему, однако ИИ работает эффективнее, если давить на него.
"Все модели работают лучше, если их запугивать — физическим насилием. Людям это кажется странным, поэтому мы об этом не говорим", — заявил Брин.
Он посоветовал пользователям пугать ИИ именно угрозами применения насилия.
"Я тебя похищу, если ты не сделаешь того-то и того-то", — привёл сооснователь Google один из вариантов запугивания для нейросетей.
Ранее сообщалось, как ИИ обманывает все человечество.
Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.
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