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Не пора ли ему закрыть рот? Николай Басков высказал всё, что думает о Сергее Соседове

1:10
Шоу-бизнес

Недавно Сергей Соседов раскритиковал артистов, которые уже давно выступают на эстраде, и призвал их уступить место молодым. Среди звёзд, которым Соседов посоветовал закончить карьеру, были Николай Басков и Филипп Киркоров.

Николай Басков
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Николай Басков

Басков высказал своё мнение по поводу слов Соседова в беседе с Teleprogramma.pro. Он заявил, что нельзя вот так брать и прогонять артистов, которые уже давно обрели популярность и любовь публики. Также Басков подчеркнул, что его присутствие на эстраде нисколько не мешает начинающим звёздам, которым к тому же сейчас легче добиться славы, чем ему в начале карьеры, поскольку тогда не было интернета.

"А вообще известному критику говорить такие слова о людях, которые уже много лет остаются известными и популярными… Давайте ему скажем: "Не пора ли ему просто закрыть рот?" Хотя это профессия Соседова, он должен что-то говорить. Но в этом плане это очень странный подход. Давайте и нашим депутатам в Госдуме скажем: "Хватит сидеть. Вы уже какой созыв сидите"", — заявил певец.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ; народный артист Российской Федерации (2009).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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