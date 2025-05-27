Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова

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Филипп Киркоров неожиданно отказался от участия в концерте к 85-летию композитора Давида Тухманова в Государственном Кремлёвском дворце.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Источники MK. RU сообщают: причина отсутствия певца — ухудшение здоровья. Несмотря на заранее данное согласие и упоминание в афише, артист не смог выйти на сцену.

Фанаты, заметившие необычный для Киркорова поступок, забили тревогу. "Он всегда выступал, даже через боль. Значит, сейчас ситуация критическая", — пишут в соцсетях. Одна из поклонниц призвала молиться за певца: "Пусть справится с болячками и вернётся!".

Сам артист пока не прокомментировал ситуацию. Ранее Киркоров не раз демонстрировал "железную" выносливость: выступал с температурой, травмами и в периоды личных кризисов. Отмена концерта стала беспрецедентным случаем за 35 лет его карьеры.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



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