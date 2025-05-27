Собчак показала, как выглядит сейчас легендарный Гоша Рубчинский

Ксения Собчак встретилась со знаменитым дизайнером Гошей Рубчинским, который долгое время сотрудничал с рэпером Канье Уэстом.
Ксения Собчак опубликовала в социальных сетях фото с дизайнером Гошей Рубчинским.
"Редкий гость на светских мероприятиях — Гоша Рубчинский. Вспоминали Питер, первый его показ (легенда) и много смеялись", — написала под снимком журналистка.
В начале этого года российский дизайнер Гоша Рубчинский заявил о прекращении работы с рэпером США Канье Уэстом. Он объяснил, что коллекция конца 2024 года "Вестник трибун" является последней в коллаборации с американским рэпером.
Канье Уэст и Гоша Рубчинский привлекали к рекламе своей одежды звезду сериала "Слово пацана" Ярослава Могильникова и других знаменитостей.
Георгий Александрович (Гоша) Рубчи́нский (род. 29 июня 1984, Москва) — российский дизайнер уличной одежды, фотограф. В 2016 году вошёл в список 500 самых влиятельных людей мира моды по мнению сайта Business of Fashion.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.