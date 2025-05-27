Собчак показала, как выглядит сейчас легендарный Гоша Рубчинский

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак встретилась со знаменитым дизайнером Гошей Рубчинским, который долгое время сотрудничал с рэпером Канье Уэстом.

Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman Журналистка Ксения Собчак и дизайнер Гоша Рубчинский

Ксения Собчак опубликовала в социальных сетях фото с дизайнером Гошей Рубчинским.

"Редкий гость на светских мероприятиях — Гоша Рубчинский. Вспоминали Питер, первый его показ (легенда) и много смеялись", — написала под снимком журналистка.

В начале этого года российский дизайнер Гоша Рубчинский заявил о прекращении работы с рэпером США Канье Уэстом. Он объяснил, что коллекция конца 2024 года "Вестник трибун" является последней в коллаборации с американским рэпером.

Канье Уэст и Гоша Рубчинский привлекали к рекламе своей одежды звезду сериала "Слово пацана" Ярослава Могильникова и других знаменитостей.

Уточнения

Георгий Александрович (Гоша) Рубчи́нский (род. 29 июня 1984, Москва) — российский дизайнер уличной одежды, фотограф. В 2016 году вошёл в список 500 самых влиятельных людей мира моды по мнению сайта Business of Fashion.



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