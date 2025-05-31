Битва бюстов: Семенович осадила подписчицу, назвавшую себя её конкуренткой

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Одна из подписчиц Анны Семенович заявила, что является конкуренткой певицы из-за размера груди, однако Анна не восприняла всерьёз эти слова. Она выложила фотографию в ярко-розовом плаще, из-под которого виднелся тёмно-синий бюстгальтер, и подписала снимок одной фразой, в которой звучала вся её уверенность в себе.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Stp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Семенович

"В этом вопросе у меня нет конкурентов", — коротко и ясно ответила Семенович дерзкой подписчице.

Ранее Анна Семенович рассказывала, что она не спит в одной комнате с женихом Денисом Шреером. Оказалось, причиной стал его храп, однако это нисколько не нарушило гармонию в отношениях влюблённых. Они собираются пожениться, но пока не могут исполнить это желание из-за затянувшегося бракоразводного процесса Шреера с предыдущей женой.

Уточнения

А́нна Григо́рьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.



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