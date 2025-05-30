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Замораживает кусочек кожи: пластический хирург раскрыл секрет вечной молодости Киркорова

1:06
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров восхищает и удивляет поклонников своей вечно молодой внешностью. Это вызывает массу вопросов, ведь в уже зрелом возрасте на лице Киркорова нет ни намёка на морщинку, а его кожа светится здоровьем. Пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал в программе "Ты не поверишь!", как Киркорову удаётся не стареть.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

"Раз в год он подкалывает себе клетки собственного организма. Берётся кусочек кожи, он хранится в лаборатории в специальном холодильнике. Кусочек размораживают, делают большую колонию клеток и вкалывают. Поэтому он у нас вечно молодой", — поделился пластический хирург.

Также он рассказал, что это совершенно безопасная процедура. Единственная неприятность, связанная со здоровьем, с которой пришлось столкнуться Киркорову, — это ожоги, которые он получил на концерте во время своего эффектного номера с пиротехникой. Из-за сахарного диабета они долго не заживают, но тем не менее Киркоров идёт на поправку.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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