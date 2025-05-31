Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Телефонный ужас наяву: пенсионерка отдала всё, поверив в спасение денег
Киев лихорадочно перебрасывает войска, но Россию не остановить: ВС РФ уничтожают логистику ВСУ
Секрет идеального шашлыка раскрыт — врачи назвали единственно верное мясо
Как банановая кожура превращает вашу почву в рай для роз
Европа бросает вызов России: какой козырь прячут за громкими словами
Оставьте его в покое! Соболенко заступилась за Джоковича
Россия взяла под контроль весь мир: неожиданный шаг в борьбе с катастрофами
Выгорание не лечится отпуском: как простые ритуалы могут спасти психику
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин

Нам так повезло: Малышева рассказала о радостном событии в своей семье

1:02
Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Малышева рассказала об успехах своей десятимесячной внучки.

Телеведущая Елена Малышева
Фото: ВК-аккаунт Елены Малышевой is licensed under public doman
Телеведущая Елена Малышева

Елена Малышева похвасталась радостным событием в своей семье. Она опубликовала в социальных сетях видео, на котором её внучка делает первые шаги в своей жизни.

Малышка уверено встала на ноги и, держась за опору, стремительно начала шагать. Без падений не обошлось, но девочку это нисколько не смутило — она поспешила подняться и начать свой путь снова.

"A y нас в семье огромное событие. Наша четвёртая внучка начала ходить! И это огромные перемены! Нам так повезло!" — написала теледоктор под кадрами.

Малышева рассказала, что её внучку зовут Мираси (ласкова она называет девочку Мирасушка) и ей всего 10 с половиной месяцев.

Она призвала девочку двигаться только вперёд, пообещав малышке всецелую поддержку семьи.

Сыновья Малышевой с семьями проживают в США. 

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Возрождение древнего вида: уникальные рыбы, возвращаются в водоемы
Домашние животные
Возрождение древнего вида: уникальные рыбы, возвращаются в водоемы Аудио 
Старинная карта указала на материк, которого нет — но всё совпало слишком точно
Наука и техника
Старинная карта указала на материк, которого нет — но всё совпало слишком точно Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Последние материалы
Если цены постоянно скачут: как оценят 100 граммов вашего украшения
Динозавры как источник терапии: десятилетнее исследование открывает новые перспективы в лечении рака
Боеприпасы из Белграда всплыли на Украине: как работает скрытая схема
Нам так повезло: Малышева рассказала о радостном событии в своей семье
Последний шанс для аксолотлей: смогут ли они выжить в искусственно созданных водоемах
Откройте двери в Хитон-парк — идеальное место для семейного отдыха
Начните свой утро вкусно: секрет лёгких запеченных ломтиков с яйцами, йогуртом и газировкой
Жара отступила в последний момент: погода первой недели лета удивит всех
Неожиданный дефицит: наличные доллары стали максимально редкими
Секрет коммунальщиков раскрыт: зачем на самом деле отключают горячую воду летом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.