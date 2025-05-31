Нам так повезло: Малышева рассказала о радостном событии в своей семье

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Малышева рассказала об успехах своей десятимесячной внучки.

Фото: ВК-аккаунт Елены Малышевой is licensed under public doman Телеведущая Елена Малышева

Елена Малышева похвасталась радостным событием в своей семье. Она опубликовала в социальных сетях видео, на котором её внучка делает первые шаги в своей жизни.

Малышка уверено встала на ноги и, держась за опору, стремительно начала шагать. Без падений не обошлось, но девочку это нисколько не смутило — она поспешила подняться и начать свой путь снова.

"A y нас в семье огромное событие. Наша четвёртая внучка начала ходить! И это огромные перемены! Нам так повезло!" — написала теледоктор под кадрами.

Малышева рассказала, что её внучку зовут Мираси (ласкова она называет девочку Мирасушка) и ей всего 10 с половиной месяцев.

Она призвала девочку двигаться только вперёд, пообещав малышке всецелую поддержку семьи.

Сыновья Малышевой с семьями проживают в США.

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.



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