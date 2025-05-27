Держатся за руки: Кристина Асмус засветилась с новым спутником после расставания с Бурцом

Два месяца назад СМИ всколыхнули слухи о разрыве Кристины Асмус и продюсера Ильи Бурца: пара перестала появляться вместе, отписалась друг от друга в соцсетях, но официально не комментировала ситуацию.
Теперь Super обнаружил новую интригу в личной жизни актрисы — вчера её заметили в компании незнакомца у театра Et Cetera.
На мероприятии Асмус присутствовала одна, однако после окончания к ней присоединился высокий мужчина в чёрном. Они оживлённо общались с коллегами актрисы, а затем, взявшись за руки, скрылись из виду.
"Не берёмся утверждать, что это новый роман, но их связь явно не случайна", — отметил источник издания.
Напомним, Кристина Асмус после развода с юмористом Гариком Харламовым, также состояла в отношениях с актёром Романом Евдокимовым.
Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино.
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Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.