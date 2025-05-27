Держатся за руки: Кристина Асмус засветилась с новым спутником после расставания с Бурцом

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Два месяца назад СМИ всколыхнули слухи о разрыве Кристины Асмус и продюсера Ильи Бурца: пара перестала появляться вместе, отписалась друг от друга в соцсетях, но официально не комментировала ситуацию.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кристина Асмус

Теперь Super обнаружил новую интригу в личной жизни актрисы — вчера её заметили в компании незнакомца у театра Et Cetera.

На мероприятии Асмус присутствовала одна, однако после окончания к ней присоединился высокий мужчина в чёрном. Они оживлённо общались с коллегами актрисы, а затем, взявшись за руки, скрылись из виду.

"Не берёмся утверждать, что это новый роман, но их связь явно не случайна", — отметил источник издания.

Напомним, Кристина Асмус после развода с юмористом Гариком Харламовым, также состояла в отношениях с актёром Романом Евдокимовым.

Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино.



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