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Слухи о романе: что происходит между актёрами Аглаей Тарасовой и Антоном Филипенко?

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

31-летняя Аглая Тарасова и 40-летний Антон Филипенко остаются главной интригой светской хроники.

Аглая Тарасова
Фото: instagram by личный аккаунт Аглаи Тарасовой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аглая Тарасова

На III церемонии премии Гильдии кастинг-директоров в театре Et Cetera пара, хоть и пришла раздельно, вела себя как влюблённые: шутила, обменивалась многозначительными взглядами, а Филипенко и вовсе поцеловал Тарасову в щёку во время фотосессии.

"Она смутилась, но не отвернулась", — заметили очевидцы.

Слухи о романе циркулируют с 2024 года: актёры вместе отдыхали в Таиланде, где Антон отметил 40-летие, а позже он признался, что Аглая "изменила его стиль".

В соцсетях фанаты требуют ясности: под последним фото Филипенко в Instagram* с пометкой "снято Тарасовой" — десятки вопросов: "Вы пара или просто дразните публику?".

* – запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

Уточнения

Да́рья-Агла́я Ви́кторовна Тара́сова (род. 18 апреля 1994, Санкт-Петербург) — российская киноактриса. Наиболее известные роли актрисы — главная героиня в фильмах «Лёд» и «Холоп 2». 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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