Начала разлагаться: Майли Сайрус рассказала о проблемах со здоровьем

Американская певица Майли Сайрус призналась, что попытка сэкономить закончилась для неё плачевно.
Майли Сайрус рассказала, что у неё начался процесс гниения ноги. Связывает она эту проблему со здоровьем с неудачными съёмками.
Она поведала, что решила снимать свой клип в ночное время, чтобы он обошёлся ей дешевле, однако это обернулось для звезды неприятностями.
Во время ночных съёмок знаменитость занесла инфекцию в колено. После инфицирования нога почернела, опухла и появился гной.
Певицу госпитализировали в реанимацию.
"Моя нога начала буквально разлагаться", — поделилась воспоминаниями звезда.
Сайрус уверена, что всё произошло из-за того, что она валялась на Аллее славы в прозрачном наряде.
Ранее Майли Сайрус призналась, что собиралась уйти из музыки навсегда из-за разрыва кисты.
Ма́йли Рэй Са́йрус (англ. Miley Ray Cyrus, урождённая Де́стини Хо́уп Са́йрус (англ. Destiny Hope Cyrus); род. 23 ноября 1992, Франклин, Теннесси, США) — американская певица, автор песен и актриса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.