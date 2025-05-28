Начала разлагаться: Майли Сайрус рассказала о проблемах со здоровьем

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Американская певица Майли Сайрус призналась, что попытка сэкономить закончилась для неё плачевно.

Фото: ВК-аккаунт Майли Сайрус is licensed under public doman Певица Майли Сайрус

Майли Сайрус рассказала, что у неё начался процесс гниения ноги. Связывает она эту проблему со здоровьем с неудачными съёмками.

Она поведала, что решила снимать свой клип в ночное время, чтобы он обошёлся ей дешевле, однако это обернулось для звезды неприятностями.

Во время ночных съёмок знаменитость занесла инфекцию в колено. После инфицирования нога почернела, опухла и появился гной.

Певицу госпитализировали в реанимацию.

"Моя нога начала буквально разлагаться", — поделилась воспоминаниями звезда.

Сайрус уверена, что всё произошло из-за того, что она валялась на Аллее славы в прозрачном наряде.

Ранее Майли Сайрус призналась, что собиралась уйти из музыки навсегда из-за разрыва кисты.

Уточнения

Ма́йли Рэй Са́йрус (англ. Miley Ray Cyrus, урождённая Де́стини Хо́уп Са́йрус (англ. Destiny Hope Cyrus); род. 23 ноября 1992, Франклин, Теннесси, США) — американская певица, автор песен и актриса.



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