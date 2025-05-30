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Тайна финансового успеха Евгения Петросяна: сколько он зарабатывает на своих шоу?

Шоу-бизнес

Несмотря на то что шоу "Кривое зеркало", которое когда-то было очень популярным, уже не настолько востребовано, Евгений Петросян продолжает зарабатывать миллионы. Продюсер Сергей Дворцов рассказал порталу "Страсти", каким образом это удаётся юмористу.

Евгений Петросян
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евгений Петросян

Евгений Ваганович сейчас занят проектом "Петросян шоу". Кроме того, он по-прежнему выступает на концертах.

"Он достаточно влиятельный юморист. Гонорар у него в промежутке от 3 до 4 миллионов рублей, потому что Евгений Ваганович за меньшую сумму не согласится никогда выступать. Спрос на него сейчас есть в принципе у каких-то заказчиков, администраций городов, но именно на его шоу", — заявил продюсер.

Также Дворцов раскрыл, что ещё на пике своей популярности, когда Петросян зарабатывал ещё более крупные суммы, он откладывал часть денег и теперь может себе позволить на них жить.

"У Евгения Вагановича сейчас хорошее состояние. Живёт на то, что наработал, плюс пенсия, какие-то дивиденды и отчисления творческие", — поделился продюсер.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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