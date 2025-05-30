Тайна финансового успеха Евгения Петросяна: сколько он зарабатывает на своих шоу?

Несмотря на то что шоу "Кривое зеркало", которое когда-то было очень популярным, уже не настолько востребовано, Евгений Петросян продолжает зарабатывать миллионы. Продюсер Сергей Дворцов рассказал порталу "Страсти", каким образом это удаётся юмористу.
Евгений Ваганович сейчас занят проектом "Петросян шоу". Кроме того, он по-прежнему выступает на концертах.
"Он достаточно влиятельный юморист. Гонорар у него в промежутке от 3 до 4 миллионов рублей, потому что Евгений Ваганович за меньшую сумму не согласится никогда выступать. Спрос на него сейчас есть в принципе у каких-то заказчиков, администраций городов, но именно на его шоу", — заявил продюсер.
Также Дворцов раскрыл, что ещё на пике своей популярности, когда Петросян зарабатывал ещё более крупные суммы, он откладывал часть денег и теперь может себе позволить на них жить.
"У Евгения Вагановича сейчас хорошее состояние. Живёт на то, что наработал, плюс пенсия, какие-то дивиденды и отчисления творческие", — поделился продюсер.
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.
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