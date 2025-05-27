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Аргумент на лицо: кареглазый Денис Клявер показал голубоглазого сына

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Шоу-бизнес

Певец Денис Клявер поздравил с днём рождения своего голубоглазого сына, который совсем не похож на певца.

Певец Денис Клявер с сыном
Фото: Инстаграм Дениса Клявера is licensed under public doman
Певец Денис Клявер с сыном

Денис Клявер опубликовал в социальных сетях фото с сыном Даниэлем.

Экс-солист группы "Чайф вдвоём" подчеркнул различия между ним и сыном во внешности и характере.

"Когда у тебя с сыном не только разный цвет волос и глаз, но и темперамент. Аргумент на лицо", — написал исполнитель хита "Когда ты станешь большим" под фотографией с наследником.

У Дениса Клявера трое детей: Тимофей от брака с танцовщицей Юлией, дочь Эвелин от певицы Евы Польны и Даниэль от нынешней жены Ирины.

Ранее Денис Клявер поздравил красавицу-жену в честь 14-летия со дня свадьбы.

Уточнения

Дени́с Ильи́ч Кля́вер (род. 6 апреля 1975, Ленинград, СССР) — российский певец, музыкант, композитор, актёр кино, телевидения и дубляжа. Участник музыкальной группы «Чай вдвоём» (1994—2013; с 2022). С

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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