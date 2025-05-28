Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как накормить семью с помощью маленького участка: секреты оптимизации пространства
Выкинуть или использовать? Секретный талант просроченного крема, который вы точно не знали
Как обычная специя возвращает герани здоровье и красоту в троекратном объеме
Кошка не дура: что на самом деле происходит, когда она не убегает от врага
Городские легенды и мифы — когда сказки становятся реальностью
Этот витамин делает детей сильнее, умнее и выносливее: проверьте, хватает ли его у вашего
Италия для владельцев собак: самые лучшие пляжи для отдыха с питомцем
Вонь из кондиционера: что завелось у вас в машине и как это уничтожить
Кабачковый рай: вкусный салат, который станет хитом вашего летнего меню

Эмма Уотсон впервые за 12 лет вернулась на Канны с тайным возлюбленным

1:10
Шоу-бизнес » Зарубежный

Эмма Уотсон, пропавшая с красных дорожек Каннского фестиваля на 12 лет, вернулась на мероприятие в 2025-м — и не одна.

Эмма Уотсон
Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Эмма Уотсон

Актрису, известную ролью Гермионы, сопровождал активист Хассан Аккад, с которым её связывают романтические отношения.

Пара, знакомство которой началось ещё в 2023-м, была замечена в ресторане La Bièrerie: сначала Уотсон общалась с друзьями, а позже к ним присоединился правозащитник. Папарацци зафиксировали, как Эмма покинула заведение под руку с Аккадом, а позже их сняли обнимающимися на пляже.

В соцсетях вспомнили, что Хассан два года назад публиковал восторженный пост о подруге: "Эм — потрясающий писатель. Её смех над собственной шуткой становится её лучшей шуткой".

Несмотря на закрытость Уотсон, фанаты уверены: это не просто дружба. "Они словно созданы друг для друга — оба увлечены благотворительностью", — пишут в комментариях. Сама актриса, избегающая обсуждения личной жизни, пока хранит молчание.

Уточнения

Э́мма Шарло́тта Дюэ́рр Уо́тсон (англ. Emma Charlotte Duerre Watson; род. 15 апреля 1990, Мезон-Лаффит, пригород Парижа, Франция) — британская киноактриса и фотомодель.
 

Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль (фр. Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый во второй половине мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Она спасла котёнка из леса — и только потом узнала, кто он на самом деле
Домашние животные
Она спасла котёнка из леса — и только потом узнала, кто он на самом деле
Технология, которую встраивают во все машины — но водители всё чаще её отключают
Авто
Технология, которую встраивают во все машины — но водители всё чаще её отключают Аудио 
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Экономика и бизнес
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене? Дмитрий Плотников Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Почему ретинол — ваш спаситель от морщин: вот почему он обязательно должен быть в креме для век после 50
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Последние материалы
Выкинуть или использовать? Секретный талант просроченного крема, который вы точно не знали
Как обычная специя возвращает герани здоровье и красоту в троекратном объеме
Кошка не дура: что на самом деле происходит, когда она не убегает от врага
Городские легенды и мифы — когда сказки становятся реальностью
Этот витамин делает детей сильнее, умнее и выносливее: проверьте, хватает ли его у вашего
Италия для владельцев собак: самые лучшие пляжи для отдыха с питомцем
Вонь из кондиционера: что завелось у вас в машине и как это уничтожить
Кабачковый рай: вкусный салат, который станет хитом вашего летнего меню
Новый завод в Венгрии: Mercedes-Benz создаст 3000 рабочих мест
500 лет в темноте: мексиканская пещера раскрыла ритуалы забытой цивилизации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.