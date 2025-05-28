Эмма Уотсон впервые за 12 лет вернулась на Канны с тайным возлюбленным

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Эмма Уотсон, пропавшая с красных дорожек Каннского фестиваля на 12 лет, вернулась на мероприятие в 2025-м — и не одна.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Эмма Уотсон

Актрису, известную ролью Гермионы, сопровождал активист Хассан Аккад, с которым её связывают романтические отношения.

Пара, знакомство которой началось ещё в 2023-м, была замечена в ресторане La Bièrerie: сначала Уотсон общалась с друзьями, а позже к ним присоединился правозащитник. Папарацци зафиксировали, как Эмма покинула заведение под руку с Аккадом, а позже их сняли обнимающимися на пляже.

В соцсетях вспомнили, что Хассан два года назад публиковал восторженный пост о подруге: "Эм — потрясающий писатель. Её смех над собственной шуткой становится её лучшей шуткой".

Несмотря на закрытость Уотсон, фанаты уверены: это не просто дружба. "Они словно созданы друг для друга — оба увлечены благотворительностью", — пишут в комментариях. Сама актриса, избегающая обсуждения личной жизни, пока хранит молчание.

Уточнения

Э́мма Шарло́тта Дюэ́рр Уо́тсон (англ. Emma Charlotte Duerre Watson; род. 15 апреля 1990, Мезон-Лаффит, пригород Парижа, Франция) — британская киноактриса и фотомодель.





Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль (фр. Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый во второй половине мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.



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