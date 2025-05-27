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Флиртовал со стюардом: Погребняк высказалась о пощёчине жены Макрона

0:45
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк перечислила ряд причин, по которым президент Франции Эмманюэль Макрон получил оплеуху от жены.

Брижит Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Брижит Макрон

Мария Погребняк не прошла мимо видео, на котором первая леди Франции отвешивает мужу Эмманюэлю Макрону пощёчину в самолёте.

"Женский абъюз?" — задалась вопросом блогер.

Она написала перечень обстоятельств, которые могли побудить жену президента на рукоприкладство.

"Не помыл посуду, флиртовал со стюардом, дома ещё ремня получит, не важно, но он не прав", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Сам Эмманюэль Макрон назвал происшедшее пустяком и объяснил, что просто шутил со своей супругой. 

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н (фр. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron; род. 21 декабря 1977, Амьен, Сомма, О-де-Франс, Франция) — французский государственный и политический деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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