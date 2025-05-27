Флиртовал со стюардом: Погребняк высказалась о пощёчине жены Макрона

Блогер Мария Погребняк перечислила ряд причин, по которым президент Франции Эмманюэль Макрон получил оплеуху от жены.
Мария Погребняк не прошла мимо видео, на котором первая леди Франции отвешивает мужу Эмманюэлю Макрону пощёчину в самолёте.
"Женский абъюз?" — задалась вопросом блогер.
Она написала перечень обстоятельств, которые могли побудить жену президента на рукоприкладство.
"Не помыл посуду, флиртовал со стюардом, дома ещё ремня получит, не важно, но он не прав", — написала Мария в своём Telegram-канале.
Сам Эмманюэль Макрон назвал происшедшее пустяком и объяснил, что просто шутил со своей супругой.
Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н (фр. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron; род. 21 декабря 1977, Амьен, Сомма, О-де-Франс, Франция) — французский государственный и политический деятель.
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Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.