Флиртовал со стюардом: Погребняк высказалась о пощёчине жены Макрона

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк перечислила ряд причин, по которым президент Франции Эмманюэль Макрон получил оплеуху от жены.

Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Брижит Макрон

Мария Погребняк не прошла мимо видео, на котором первая леди Франции отвешивает мужу Эмманюэлю Макрону пощёчину в самолёте.

"Женский абъюз?" — задалась вопросом блогер.

Она написала перечень обстоятельств, которые могли побудить жену президента на рукоприкладство.

"Не помыл посуду, флиртовал со стюардом, дома ещё ремня получит, не важно, но он не прав", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Сам Эмманюэль Макрон назвал происшедшее пустяком и объяснил, что просто шутил со своей супругой.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н (фр. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron; род. 21 декабря 1977, Амьен, Сомма, О-де-Франс, Франция) — французский государственный и политический деятель.



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