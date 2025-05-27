Принцесса моя: рэпер Гуф показал очаровательную дочку в день рождения малышки

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, поздравил дочку с днём рождения.

Фото: Инстаграм рэпера Гуфа is licensed under public doman Дочь рэпера Гуфа

Рэпер Гуф опубликовал в социальных сетях серию фотографий с маленькой наследницей по имени Тина. Девочке исполнилось три года.

"Принцесса моя, с днём рождения тебя, родная! Здоровья и счастья. Очень люблю", — написал под фото артист.

У Алексея Долматова двое детей: 15-летния сын Сэм от блогера Айзы Долматовой и трёхлетняя дочь Тина, рождённая в браке с Юлией Королёвой. С последней экс-супругой музыкант находится в сложных отношениях. Гуф и Королёва однако решили забыть разногласия ради воспитания общей дочери.

Ранее сообщалось, что сын рэпера Гуфа хочет пойти по стопам отца в профессиональной сфере.

Уточнения

Гуф (настоящее имя — Алексе́й Серге́евич Долма́тов; род. 23 сентября 1979, Москва) — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation».



Рэп или исполнение рэпа (англ. rap, rapping), также известное как рифмование (rhyming), фристайл (freestyling, или в просторечии spitting), эмсиинг (emceeing) или MC’инг (MCing, M.C.’ing) — музыкальная форма вокальной подачи, включающая в себя «рифму, ритмичную речь и уличный жаргон», которая исполняется или произносится нараспев различными способами, как правило, под фоновый бит или музыкальный аккомпанемент.

