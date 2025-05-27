Принцесса моя: рэпер Гуф показал очаровательную дочку в день рождения малышки

Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, поздравил дочку с днём рождения.
Рэпер Гуф опубликовал в социальных сетях серию фотографий с маленькой наследницей по имени Тина. Девочке исполнилось три года.
"Принцесса моя, с днём рождения тебя, родная! Здоровья и счастья. Очень люблю", — написал под фото артист.
У Алексея Долматова двое детей: 15-летния сын Сэм от блогера Айзы Долматовой и трёхлетняя дочь Тина, рождённая в браке с Юлией Королёвой. С последней экс-супругой музыкант находится в сложных отношениях. Гуф и Королёва однако решили забыть разногласия ради воспитания общей дочери.
Ранее сообщалось, что сын рэпера Гуфа хочет пойти по стопам отца в профессиональной сфере.
Гуф (настоящее имя — Алексе́й Серге́евич Долма́тов; род. 23 сентября 1979, Москва) — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation».
Рэп или исполнение рэпа (англ. rap, rapping), также известное как рифмование (rhyming), фристайл (freestyling, или в просторечии spitting), эмсиинг (emceeing) или MC’инг (MCing, M.C.’ing) — музыкальная форма вокальной подачи, включающая в себя «рифму, ритмичную речь и уличный жаргон», которая исполняется или произносится нараспев различными способами, как правило, под фоновый бит или музыкальный аккомпанемент.
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