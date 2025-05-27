Бородина шокирована новостью об отправке в тюрьму султана Сулеймана

Телеведущая Ксения Бородина расстроилась по поводу известия о тюремном заключении звезды сериала "Великолепный век" Халита Эргенча.

Фото: Инстаграм Ксении Бородиной is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина и актёр Халит Эргенч

Большая поклонница турецких сериалов Ксения Бородина не прошла момо новости об отправке знаменитого актёра, сыгравшего султана Сулеймана, в места лишения свободы.

"Девочки, я в шоке. Наш султан Сулейман получил тюремный срок за дачу ложных показаний… Его приговорили к 1 году 10 месяцам", — написала Ксения в социальных сетях.

Больше всего Бородину волнует судьба сериала "Если король проиграет". Её пугает перспектива прекращения съёмок любимого многосерийного фильма турецкого производства.

Ранее Ксения Бородина устроила в Турции фотосессию с актёром, исполнившего роль султана Сулеймана в сериале "Великолепный век".

Уточнения

Хали́т Эрге́нч (тур. Halit Ergenç; р. 30 апреля 1970, Стамбул, Турция) — турецкий актёр, наиболее известен по роли султана Сулеймана I в сериале «Великолепный век».



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