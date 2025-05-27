Актёра, сыгравшего Султана Сулеймана, приговорили к лишению свободы

Звезду сериала "Великолепный век", известного по роли Султана Сулеймана, отправили в тюрьму.
Актёра Халита Эргенча (он же Султан Сулейман) приговорили почти к двум годам лишения свободы. Ему назначили тюремный срок за то, что его показания в суде признали ложными. Он свидетельствовал по делу о протестах в одном из крупнейших городов Турции Стамбуле.
Дело касается событий 12-летней давности, когда в городе начались демонстрации против вырубки парка Гези с целью возведения торгового центра.
Эргенч мог получить два года тюрьмы, однако этот срок скосили на 2 месяца. Звезде турецких сериалов предстоит провести в местах лишения свободы один год и десять месяцев.
Ранее жених Ксении Бородиной Николай Сердюков приревновал телеведущую, которая встретилась в Турции в турции с актёром, сыгравшим Султана Сулеймана.
Шахзаде Султан Сулейман Шукох (15 марта 1635 — май 1662) — могольский принц из династии Бабуридов, старший сын наследного принца Дары Шукоха (1615—1659) и внук могольского императора Шах-Джахана. Он был казнен в мае 1662 года в форте Гвалиор по приказу своего дяди, императора Аурангзеба.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.