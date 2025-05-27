Актёра, сыгравшего Султана Сулеймана, приговорили к лишению свободы

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Звезду сериала "Великолепный век", известного по роли Султана Сулеймана, отправили в тюрьму.

Фото: ВК-аккаунт Халита Эргенча is licensed under public doman Актёр Халит Эргенч

Актёра Халита Эргенча (он же Султан Сулейман) приговорили почти к двум годам лишения свободы. Ему назначили тюремный срок за то, что его показания в суде признали ложными. Он свидетельствовал по делу о протестах в одном из крупнейших городов Турции Стамбуле.

Дело касается событий 12-летней давности, когда в городе начались демонстрации против вырубки парка Гези с целью возведения торгового центра.

Эргенч мог получить два года тюрьмы, однако этот срок скосили на 2 месяца. Звезде турецких сериалов предстоит провести в местах лишения свободы один год и десять месяцев.

Ранее жених Ксении Бородиной Николай Сердюков приревновал телеведущую, которая встретилась в Турции в турции с актёром, сыгравшим Султана Сулеймана.

Уточнения

Шахзаде Султан Сулейман Шукох (15 марта 1635 — май 1662) — могольский принц из династии Бабуридов, старший сын наследного принца Дары Шукоха (1615—1659) и внук могольского императора Шах-Джахана. Он был казнен в мае 1662 года в форте Гвалиор по приказу своего дяди, императора Аурангзеба.



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