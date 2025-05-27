Гурам Амарян сделал предложение руки и сердца: что известно про его возлюбленную?

Стендап-комик Гурам Амарян в соцсетях сообщил о своей помолвке.
В ролике он сначала рассуждал о поисках "того самого человека", а затем опустился на колено, сделав предложение возлюбленной по имени Эка.
Поздравления от звёзд посыпались мгновенно: Игорь Джабраилов, Карина Кросс, Эльдар Джарахов и другие оставили тёплые комментарии. Однако сама невеста предпочитает оставаться в тени: её профиль закрыт, а подробности отношений пара не раскрывает.
Амарян признавался, что испытывал трудности в романтических отношениях из-за ревности. По его словам, он мог позвонить по видеосвязи в любой момент, однако он уверен, что с этим не нужно бороться, так как мужчина должен быть таким.
Обруче́ние (сго́вор, помо́лвка, рукоби́тие) — предварительный договор о заключении брака (лат. mentio et repromissio nuptiarum futurarum — определение римского юриста Флорентина), имевший раньше и сохранивший отчасти до сих пор не только бытовое, но и юридическое значение.
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Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.