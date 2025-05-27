Гурам Амарян сделал предложение руки и сердца: что известно про его возлюбленную?

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Стендап-комик Гурам Амарян в соцсетях сообщил о своей помолвке.

Фото: commons.wikimedia.org by Arunpaypal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кольцо

В ролике он сначала рассуждал о поисках "того самого человека", а затем опустился на колено, сделав предложение возлюбленной по имени Эка.

Поздравления от звёзд посыпались мгновенно: Игорь Джабраилов, Карина Кросс, Эльдар Джарахов и другие оставили тёплые комментарии. Однако сама невеста предпочитает оставаться в тени: её профиль закрыт, а подробности отношений пара не раскрывает.

Амарян признавался, что испытывал трудности в романтических отношениях из-за ревности. По его словам, он мог позвонить по видеосвязи в любой момент, однако он уверен, что с этим не нужно бороться, так как мужчина должен быть таким.

Уточнения

Обруче́ние (сго́вор, помо́лвка, рукоби́тие) — предварительный договор о заключении брака (лат. mentio et repromissio nuptiarum futurarum — определение римского юриста Флорентина), имевший раньше и сохранивший отчасти до сих пор не только бытовое, но и юридическое значение.



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