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Олег Газманов обрушился на Евровидение: антикультурное шоу!

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Олег Газманов резко раскритиковал конкурс "Евровидение".

Олег Газманов
Фото: kuda-kazan.ru by Олег Газманов
Олег Газманов

В интервью ТАСС артист назвал его "антикультурным мероприятием".

"Оно себя исчерпало. Очень вовремя, что наше правительство возвращает "Интервидение”", — заявил певец.

Проект "Интервидение", существовавший с 1946 по 1993 год, возрождается по указу Владимира Путина. Конкурс пройдёт в сентябре 2025-го, а Россию представит Ярослав Дронов (Шаман).

Газманов уверен: "Интервидение" объединит народы, как это сделали ЧМ-2018 и Сочинская Олимпиада. Артист подчеркнула, что Россия доказала, что умеет проводить глобальные события на высшем уровне.

Певец также выразил надежду, что обновлённый конкурс станет альтернативой "Евровидению", сохранив традиции и культурный код.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001).

Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» — конкурс песни, который планируется провести в Москве в 2025 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 3 февраля 2025 года № 57 «О проведении Международного музыкального конкурса „Интервидение“ в 2025 году».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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