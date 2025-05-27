Олег Газманов обрушился на Евровидение: антикультурное шоу!

Певец Олег Газманов резко раскритиковал конкурс "Евровидение".
В интервью ТАСС артист назвал его "антикультурным мероприятием".
"Оно себя исчерпало. Очень вовремя, что наше правительство возвращает "Интервидение”", — заявил певец.
Проект "Интервидение", существовавший с 1946 по 1993 год, возрождается по указу Владимира Путина. Конкурс пройдёт в сентябре 2025-го, а Россию представит Ярослав Дронов (Шаман).
Газманов уверен: "Интервидение" объединит народы, как это сделали ЧМ-2018 и Сочинская Олимпиада. Артист подчеркнула, что Россия доказала, что умеет проводить глобальные события на высшем уровне.
Певец также выразил надежду, что обновлённый конкурс станет альтернативой "Евровидению", сохранив традиции и культурный код.
Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001).
Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» — конкурс песни, который планируется провести в Москве в 2025 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 3 февраля 2025 года № 57 «О проведении Международного музыкального конкурса „Интервидение“ в 2025 году».
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Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.