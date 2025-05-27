Загадка королевской семьи: почему Уильям требует развода Гарри и Меган?

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принц Уильям, наследник британского престола, смягчил позицию в отношении младшего брата, герцога Сассекского, но выдвинул жёсткое условие для примирения.

Фото: flickr.ru by DoD News Features, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Принц Гарри

По данным Radar Online, Гарри должен развестись с Меган Маркл, которую в королевской семье считают главной причиной конфликта.

Инсайдеры утверждают: Уильям видит, как Гарри "теряет себя" под влиянием супруги.

"Он наблюдал, как брат изменился до неузнаваемости. Уильям убеждён — это работа Меган, и он никогда не простит её", — сообщил источник.

По словам собеседника издания, герцог Кембриджский готов поддержать Гарри, но только если тот разорвёт токсичные, по мнению семьи, отношения.

Ранее сообщалось, что Уильям долго отказывался от диалога с братом, но теперь, видя его "одиночество и запутанность", решил дать шанс. Однако условие остаётся незыблемым: Меган должна исчезнуть из жизни Сассексов.

Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, Младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.



Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.



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