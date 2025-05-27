Ольга Орлова перечислила три минуса мужа: полвека где-то бродил без меня

Ольга Орлова, экс-участница группы "Блестящие" и телеведущая, удивила поклонников откровенным постом о семейной жизни.
В своём блоге певица призналась, что с трудом назвала три недостатка супруга — бизнесмена Валерия, с которым состоит в браке более двух лет.
"Первый минус: он полвека где-то бродил без меня. Второй: не любит отпуска — уговорить его улететь отдыхать сложно. Третий: избегает фотографироваться. Хотя последний пункт мне подсказали подписчики!" — написала Орлова, сопроводив текст ироничным смайликом.
Пара познакомилась в московском ресторане, и после двух лет отношений они сыграли свадьбу. В феврале 2023 года у них родилась дочь Анна. Несмотря на шутливые претензии, звезда подчеркивает: Валерий — надёжная опора.
Недавно Ольга Орлова рассказала о ревности в браке.
О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.
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Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.