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Ольга Орлова перечислила три минуса мужа: полвека где-то бродил без меня

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ольга Орлова, экс-участница группы "Блестящие" и телеведущая, удивила поклонников откровенным постом о семейной жизни.

Ольга Орлова
Фото: Telegram-канал Ольги Орловой is licensed under public domain
Ольга Орлова

В своём блоге певица призналась, что с трудом назвала три недостатка супруга — бизнесмена Валерия, с которым состоит в браке более двух лет.

"Первый минус: он полвека где-то бродил без меня. Второй: не любит отпуска — уговорить его улететь отдыхать сложно. Третий: избегает фотографироваться. Хотя последний пункт мне подсказали подписчики!" — написала Орлова, сопроводив текст ироничным смайликом.

Пара познакомилась в московском ресторане, и после двух лет отношений они сыграли свадьбу. В феврале 2023 года у них родилась дочь Анна. Несмотря на шутливые претензии, звезда подчеркивает: Валерий — надёжная опора.

Недавно Ольга Орлова рассказала о ревности в браке.

Уточнения

О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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