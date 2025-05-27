Лазарева* назвала Россию ужасной страной: я пошутила!

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Бывшая телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом в РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов), проживающая в Испании, в интервью с блогером Максимом Кацем** (признан иноагентом) допустила резкие высказывания в адрес России.

Фото: youtube.com by канал Lazarevatut, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Лазарева

Во время беседы Лазарева* спросила Каца**, почему он в 17 лет вернулся в Москву из Израиля: "Почему тебя отпустили в эту ужасную страну, где мы сейчас не живём?".

Она также заявила, что в России "всё угроблено". Однако Кац** не поддержал её позицию, после чего Лазарева* неожиданно сменила тон: "Я пошутила!" — пояснила она, пытаясь сгладить конфликт.

Напомним, Лазарева* и Кац** находятся в списках иноагентов, а их деятельность на территории РФ ограничена. Ранее экс-телеведущая неоднократно критиковала российские власти, проживая за границей.

*Признана иноагентом на территории РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов.

**Признан иноагентом на территории РФ.

Уточнения

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.



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