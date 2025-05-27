Филипп Киркоров — отец Кендалл Дженнер? В Сети обсуждают завирусившуюся теорию

В мае 2025 года TikTok захлестнула необычная теория: пользователи уверяют, что Филипп Киркоров — биологический отец Кендалл Дженнер.
Поводом стало сравнение фото молодого певца и модели: фанаты отметили идентичный разрез глаз, структуру волос и даже рост (Кендалл — самая высокая среди сестёр Кардашьян, а рост Киркорова превышает 190 см).
Авторы тренда развили идею, предположив тайный роман певца с матерью модели, Крис Дженнер, в 90-х. По их версии, пара встречалась на отдыхе за границей, а через 9 месяцев после этого родилась Кендалл.
Несмотря на отсутствие доказательств (совместных фото, упоминаний в прессе), теория набрала обороты. Поклонники аргументируют: "Киркоров и Кардашьян могли скрывать связь, чтобы не портить репутацию".
Однако факты противоречат слухам. Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" напоминает, что в 1995 году, когда родилась Дженнер, Киркоров участвовал в "Евровидении" и был официально женат на Алле Пугачёвой. Их брак зарегистрирован в марте того же года, а помолвка объявлена ещё в 1994-м.
Несмотря на это, TikTok-пользователи игнорируют хронологию, продолжая тиражировать сенсацию.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.
Ке́ндалл Нико́ль Дже́ннер (англ. Kendall Nicole Jenner; род. 3 ноября 1995, Лос-Анджелес) — американская модель, участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян».
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