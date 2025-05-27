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Филипп Киркоров — отец Кендалл Дженнер? В Сети обсуждают завирусившуюся теорию

1:26
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В мае 2025 года TikTok захлестнула необычная теория: пользователи уверяют, что Филипп Киркоров — биологический отец Кендалл Дженнер.

Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015

Поводом стало сравнение фото молодого певца и модели: фанаты отметили идентичный разрез глаз, структуру волос и даже рост (Кендалл — самая высокая среди сестёр Кардашьян, а рост Киркорова превышает 190 см).

Авторы тренда развили идею, предположив тайный роман певца с матерью модели, Крис Дженнер, в 90-х. По их версии, пара встречалась на отдыхе за границей, а через 9 месяцев после этого родилась Кендалл.

Несмотря на отсутствие доказательств (совместных фото, упоминаний в прессе), теория набрала обороты. Поклонники аргументируют: "Киркоров и Кардашьян могли скрывать связь, чтобы не портить репутацию".

Однако факты противоречат слухам. Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" напоминает, что в 1995 году, когда родилась Дженнер, Киркоров участвовал в "Евровидении" и был официально женат на Алле Пугачёвой. Их брак зарегистрирован в марте того же года, а помолвка объявлена ещё в 1994-м.

 Несмотря на это, TikTok-пользователи игнорируют хронологию, продолжая тиражировать сенсацию.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

Ке́ндалл Нико́ль Дже́ннер (англ. Kendall Nicole Jenner; род. 3 ноября 1995, Лос-Анджелес) — американская модель, участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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