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Я ошибался: Леонид Агутин раскрыл свои истинные чувства в день рождения Анжелики Варум

1:33
Шоу-бизнес

Недавно Анжелика Варум отметила 56-й день рождения. В этот день Леонид Агутин, который в одном из последних интервью косвенно подтвердил свои былые измены, поздравил жену.

Леонид Агутин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Агутин

"Когда я был молодым, то думал, что старикам, каковыми я считал людей примерно моего нынешнего возраста, жить уже и не так хочется. Я ошибался. Но мы постепенно входим в возрастную категорию человеков, которым всё, что получается легко, красиво и с энтузиазмом, даётся, как маленький подвиг. И женщинам в этом смысле, полагаю, гораздо сложнее", — высказался артист в личном блоге.

После этих слов он стал восхищаться Анжеликой Варум и проявил всю свою нежность в обращении к ней. Он отметил как внешнюю красоту своей жены, так и внутренние качества, и высказался о ней как о человеке, рядом с которым всегда тепло и хорошо.

"Я горжусь своей женой. Она великолепна. Её невозможно не любить. Невозможно не магнетизироваться её женской и просто человеческой красотой, добротой и настоящностью. Сегодня мы поздравляем Анжелику Варум с днём рождения! И я желаю своей жене море здоровья, вдохновения, любви и уверенности, чтобы продолжать согревать своим теплом сердца своих родных, близких, своих преданных поклонников и, конечно, меня! Люблю", — заявил Леонид Агутин.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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