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Сын Водяновой поразил публику: молодой человек вышел в свет с женским аксессуаром

1:04
Шоу-бизнес

В последнее время сын российской супермодели Натальи Водяновой привлекает к себе повышенное внимание. Дело в том, что Виктор Портман выглядит нестандартно для молодого человека. Его стиль сложно назвать на 100 процентов мужским, поскольку Виктор не чужд некоторой женственности в своём облике.

Женский магазин
Фото: commons.wikimedia.org by Lesless, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Женский магазин

Юноша, которому исполнилось 17 лет, посетил выставку, организованную фондом известного итальянского дома Valentino. Для мероприятия Виктор выбрал элегантный синий брючный костюм, дополнив его классической белой рубашкой и строгим чёрным галстуком.

Однако самым обсуждаемым элементом его образа стала причёска: длинные светлые волосы Портмана были аккуратно собраны на затылке с помощью заколки-крабика. Этот аксессуар, традиционно считающийся женским, вызвал живой интерес и подчеркнул индивидуальный стиль молодого человека. Соответствующие фотографии можно увидеть на сайте фотобанка Legion Media.

Уточнения

Ната́лья Миха́йловна Водяно́ва (для работы изменила ударение на Водя́нова; род. 28 февраля 1982, Горький, РСФСР, СССР) — российская и мировая супермодель и филантроп.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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