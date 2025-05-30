В последнее время сын российской супермодели Натальи Водяновой привлекает к себе повышенное внимание. Дело в том, что Виктор Портман выглядит нестандартно для молодого человека. Его стиль сложно назвать на 100 процентов мужским, поскольку Виктор не чужд некоторой женственности в своём облике.
Юноша, которому исполнилось 17 лет, посетил выставку, организованную фондом известного итальянского дома Valentino. Для мероприятия Виктор выбрал элегантный синий брючный костюм, дополнив его классической белой рубашкой и строгим чёрным галстуком.
Однако самым обсуждаемым элементом его образа стала причёска: длинные светлые волосы Портмана были аккуратно собраны на затылке с помощью заколки-крабика. Этот аксессуар, традиционно считающийся женским, вызвал живой интерес и подчеркнул индивидуальный стиль молодого человека. Соответствующие фотографии можно увидеть на сайте фотобанка Legion Media.
Ната́лья Миха́йловна Водяно́ва (для работы изменила ударение на Водя́нова; род. 28 февраля 1982, Горький, РСФСР, СССР) — российская и мировая супермодель и филантроп.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.