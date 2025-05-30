Олег Газманов резко высказался о Евровидении: что он думает и что теперь ждёт мир музыки?

Известный российский певец и Народный артист РФ Олег Газманов раскритиковал международный песенный конкурс "Евровидение", особенно в свете отстранения от него российских исполнителей. По мнению артиста, "Евровидение" утратило свою актуальность и превратилось в "антикультурное мероприятие".

Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Олег Газманов

В то же время Газманов приветствовал возрождение конкурса "Интервидение", выразив уверенность в его успехе и способности объединить музыкантов из разных стран. Он подчеркнул, что Россия имеет опыт проведения масштабных международных мероприятий, таких как Чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры, и сможет организовать "Интервидение" на высоком уровне.

Напомним, что "Интервидение" состоится 20 сентября в Москве на площадке Live Arena. Россию на конкурсе представит SHAMAN.

Ранее Сергей Соседов порадовался, что именно SHAMAN выступит на конкурсе, поскольку, по словам музыкального критика, важно, чтобы это был певец патриотической направленности.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001).



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