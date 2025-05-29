Тайна Потапа: почему он предпочёл Испанию Украине, несмотря на свою поддержку

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артист Потап объяснил свое длительное пребывание за пределами Украины, несмотря на активную поддержку страны с начала специальной военной операции. По словам музыканта, Украина остается для него главным домом, однако специфика работы вынуждает его проводить много времени в других странах.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Потап и Настя Каменских

Потап, который после 2022 года прекратил выступления в России и открыто критикует страну, где когда-то обрел популярность, столкнулся с неоднозначным отношением и на родине. Критика в его адрес связана с тем, что, несмотря на заявления о поддержке, он предпочитает жить и работать за границей, в частности, в Испании.

В своем объяснении артист подчеркнул, что его профессия предполагает постоянные перемещения. Он отметил, что, помимо Украины, чувствует себя как дома в Барселоне, Майами, Дубае и Риге.

Стоит отметить, что его коллега, Настя Каменских, также отказалась от работы в России и продолжает выступать за рубежом. При этом, по некоторым данным, певица готова выступать для российской аудитории за гонорар в 5 миллионов рублей, включая в программу песни на русском языке.

Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Уточнения

Алексе́й Андре́евич Пота́пенко (укр. Олексій Андрійович Потапенко; род. 8 мая 1981, Киев, более известный под псевдонимом Пота́п) — украинский певец, рэпер, музыкальный продюсер, композитор, поэт, режиссёр, сценарист, телеведущий, мастер спорта по водному поло, заслуженный артист Украины (2020), тренер вокального шоу на 1+1 «Голос країни» и учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment.



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