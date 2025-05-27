Принц Гарри и его тайный спаситель: как бывшая возлюбленная помогла ему справиться с болью

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принц Гарри долгие годы скрывал, что борьба с душевными демонами началась благодаря его бывшей возлюбленной — британской актрисе Крессиде Бонас.

Фото: flickr.com by DoD News, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Принц Гарри

Как пишет королевский биограф Тина Браун в новой книге "Дворцовые бумаги", именно Крессида, заметив "взрывной темперамент" герцога, настояла на визите к психотерапевту.

"Она заставила Гарри признать проблему. До этого он десятилетиями подавлял боль от потери матери, прибегая к бунтарству и отрицанию", — отмечает Браун.

По словам источника, близкого к принцу, терапия стала прорывом: Гарри осознал, что избегал скорби по принцессе Диане, погибшей в 1997 году.

Роман пары, познакомившихся через принцессу Евгению, длился два года (2012-2014). Расстались они, по официальной версии, из-за "несовместимости жизненных целей", но, как выяснилось, Бонас сыграла ключевую роль в судьбе Гарри, дав старт его пути к ментальному исцелению.

Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, Младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма. Внук королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского.





Крессида Керзон Бонас (англ. Cressida Curzon Bonas; род. 1989) — британская актриса, танцовщица и модель.



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