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42 года вместе: бывший муж Анжелики Агурбаш хочет вернуться к своей первой жене

Шоу-бизнес

В жизни Николая Агурбаша, некогда могущественного олигарха, произошёл неожиданный поворот. После финансовых потерь и нескольких браков он решил вернуться к истокам и попросить руки у своей первой жены Ольги Зайцевой. Это трогательное признание прозвучало в эфире телешоу "Новые русские сенсации", где Николай рассказал о своей готовности бороться за любовь, несмотря ни на что.

Обручальные кольца
Фото: commons.wikimedia.org by artemtation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обручальные кольца

Он подчеркнул, что Ольга была рядом с ним на протяжении 42 лет, и даже годы разлуки не смогли разорвать их связь. Несмотря на возможное разочарование, он полон решимости доказать свою преданность и построить с ней новое будущее.

Ольга в свою очередь призналась, что простила былые обиды и считает несправедливым то, как сложилась судьба Николая. Она подчеркнула, что они навсегда связаны как родители и бабушка с дедушкой их общих внуков, что делает их связь нерушимой.

Ранее Анжелика Агурбаш рассказывала, что Николай, будучи в браке с ней, поднимал на неё руку. Певица боялась, что в дальнейшем он мог сделать что-то ещё более страшное, однако бывший муж отрицал все обвинения. Также Анжелика сообщила, что в скором времени снова выйдет замуж и уедет из Москвы вслед за избранником, имя которого она не раскрывает.

Уточнения

Николай Гео́ргиевич Агурба́ш (род. 25 мая 1954, Ялта, Сталинская область) — российский предприниматель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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